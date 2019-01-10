«Нафтогаз» снова грозит «Газпрому» судом

https://news.ru/storage/news/33676b28808d6360808930ec5b93b7b2/febe6979-09ec-4a2c-a1f9-3c1d7ffcf6eb_850.jpg Валерий Шарифулин/ТАСС

Украинская сторона хочет через Стокгольм получить $12 млрд

Россию ждёт новое судебное разбирательство, в которое её втягивает Украина. На этот раз «Нафтогаз» требует от «Газпрома» компенсации в размере $12 млрд из-за возможного падения стоимости газотранспортной системы Украины после окончания строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». News.ru разбирался в тонкостях российско-украинских газовых отношений.

Как пояснил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, после завершения строительных процессов «Газпром» может прекратить выполнять обязательства перед компанией. Однако в Киеве готовы отказаться от иска, если Москва гарантирует заключение нового долгосрочного контракта. Нынешний договор заканчивается 31 декабря 2019 года.

Принцип «Нафтогаза» понятен — если строите в обход, то компенсируйте. А если не хотите иска, то транспортируйте.

Как пояснил News.ru политолог Дмитрий Орешкин, ухудшающийся имидж России по различным направлениям оказывает влияние на восприятие юридических исков к Москве.

«Хотя теоретически суд должен быть непредвзятым и формальным, но судьи всё равно находятся в определённом информационном пространстве. Украина разумно реализует стратегию выматывания души. На её стороне масса международных законов — от права пользования водными ресурсами или акваторией Азовского моря и Керченского пролива и кончая судами за изъятую частную собственность на территории Крыма», — отметил он.

Вопрос, по его словам, в том, что всё это надо последовательно направлять в суды, которые будут вынуждены рассматривать дела. То же касается и «Нафтогаза» — это одна из многочисленных деталей «выматывающей машины».

«Неважно, выиграет ли Украина $12 млрд или $1,5 млрд или же РФ будет затягивать этот судебный процесс, понятно, что история не в нашу пользу. История предсказуема — динамика естественная и так или иначе это будет связывать руки властям РФ», — сказал Орешкин.

Так или иначе, если «Газпром» хочет сохранить свои позиции на европейском рынке, он будет вынужден пользоваться украинской ГТС. Газ надо транспортировать в ЕС и в обход Украины это сделать невозможно, считает он. Российский газовый гигант не может рисковать рынками Европы, ведь их уже через год могут занять производители СПГ из США. Поэтому «голубое топливо» будут качать через Украину. Деньги нужны РФ не меньше, чем Украине, а может и больше, уверен Орешкин.

Поэтому пока не реализован «Северный поток — 2», Украина останется основным транзитёром российского газа на Запад.

Со своей стороны экономист Михаил Делягин считает, что судебный иск — это политический вопрос, поэтому решение, скорее всего, будет приниматься против России независимо от того, что будет в иске.

«Мы уже имели прецедент, когда Стокгольмский арбитраж аннулировал долг „Нафтогаза“ перед „Газпромом“, но абсурдно завысил долг „Газпрома“ перед „Нафтогазом“, который был в разы меньше», — отметил Делягин.

Поэтому, по его мнению, никакой справедливости и никаких законных действий здесь ожидать не приходится. Это будет политически мотивированное давление и «полный беспредел в стиле 90-х годов».

Надежды на то, что где-то в Европе может быть правосудие в иске Киева против Москвы представить себе нельзя, уверен Делягин.

«Я бы на месте „Газпрома“ забыл о самой возможности сотрудничества с нынешней Украиной», — заявил экономист. Стрингер/РИА Новости

Оснований для иска нет

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что перспектив у «Нафтогаза» довольно мало, как и шансов на успех, потому что нет основания, по которому компания подаёт в суд.

«Они вроде бы заявляют: „Вот, мы подали в Стокгольмский арбитраж“. А почему туда — это большой вопрос», — сказал Юшков.

В действующем контракте «Нафтогаза» и «Газпрома» указывается, что все споры решаются в Стокгольмском арбитражном суде, поэтому стороны по действующим контрактам и подавали друг к другу иски. «Газпром» — о том, что «Нафтогаз» нарушил условия контракта и не выполнял условия «бери и плати», а «Нафтогаз» о том, что «Газпром» не выполняет условия контракта о прокачке газа. И там, и там было написано, что надо обращаться в Стокгольмский арбитраж, напомнил эксперт.

Однако, как поясняет Юшков, сейчас мы видим, что «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж против «Газпрома» просто так, не основываясь ни на каком контракте. В Киеве говорят, что после 31 декабря 2019 года Москва перестанет качать газ через ГТС Украины, будет пользоваться «Северным потоком — 2» и «Турецким потоком».

«И поэтому украинская труба станет никому не нужным металлоломом, а её стоимость — $12 млрд. Стокгольмский арбитраж не рассматривает подобные иски, поскольку никакого контракта с 1 января 2020 года не будет. Нынешний закончится, а на основе чего вы подаёте иск? Что нарушается? На основании чего хотите денег от „Газпрома“?» — задаётся вопросами эксперт.

Вот это есть главная проблема иска — нет основания, что же такое «Газпром» нарушил, что Киев идёт против него в суд. Договора и контракта с 1 января 2020 года нет, соответственно, «Газпром» не может его нарушать. Стороны только сейчас, за 2019 год, должны в трёхстороннем формате — Россия, ЕС и Украина — договориться о подписании нового договора, он и должен действовать с 1 января 2020 года. А пока его нет, и нарушать его невозможно.

«Поэтому иск абсурден. Даже по сути требования Украины абсурдны —- вы не хотите через нас качать, мы с вас сдерём денег за это. Получается, что Россия и „Газпром“ должны каждый раз требовать того же от европейцев, когда они уменьшают закупки российского газа — они же могли его у нас купить, можно подать в суд», — говорит Юшков.

Действительно, ситуация довольно странная — если клиент выбирает другого поставщика, почему-то он должен платить деньги за это? Где же здесь конкуренция и гибкость рынка? Очевидно, что Украина всё это затеяла, чтобы поднять ставки и улучшить свои переговорные позиции. В некотором роде это попытка заставить «Газпром» подписать долгосрочный контракт на прокачку газа после 2019 года через ГТС Украины и при этом, чтобы в контракте было прописано условие «качай или плати» на довольно большие объёмы. По мнению же российской стороны объём прокачки будет зависеть от Европы — если она увеличит закупки, то всё это увеличение пойдёт именно через Украину, поскольку в остальные газопроводы попросту не влезет.