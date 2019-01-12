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«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в шантаже

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко

экономика [ версия для печати ]

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко обвинил российскую госкорпорацию «Газпром» в шантаже. По его словам, Москва вынуждает Киев отказаться от победы в арбитражном суде.

К такому выводу Витренко пришёл на основании заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что это является главным условием для дальнейших конструктивных переговоров.

«Мы должны были бы покупать газ у «Газпрома» по цене выше, чем мы покупаем газ из Европы», - написал Витренко на своей странице в Facebook, подчеркнув, что без решения арбитражного суда Украине пришлось бы заплатить за российский газ $73 миллиарда за шесть лет.

Представитель «Нафтогаза» пояснил, что в Москве это называют восстановлением баланса, под которым подразумевается отказ от победы в арбитраже и возвращение к прежнему варианту сотрудничества.

«Деньги должны идти из Украины в Россию, а не наоборот. Это и является приемлемым "балансом в отношениях" для России», —   резюмировал Витренко, назвав эти требования абсурдными.

В феврале 2017 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» по иску на газовый транзит. В результате российская сторона обязана заплатить украинской $2,56 миллиарда.

Ранее News.ru писал о том, что Россию ждёт новое судебное разбирательство, в которое её втягивает Украина. На этот раз «Нафтогаз» требует от «Газпрома» компенсацию в размере $12 млрд из-за возможного падения стоимости газотранспортной системы Украины после окончания строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».


#Газпром #Нафтогаз
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