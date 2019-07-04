https://static.news.ru/photo/89de1f1a-9e39-11e9-9d97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа со следующего года, а не только в его первом квартале. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Ранее глава газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявлял на конференции в Торонто, посвящённой реформам на Украине, что «Нафтогаз» ожидает перебоев в транзите газа через Украину. По его оценке, они продлятся около трёх месяцев.

К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года, — прокомментировал эту информацию Витренко на своей странице в Facebook.

Он также выразил мнение, что «Газпром» руководствуется политическими, а не экономическими причинами в подходе к вопросу дальнейшего транзита газа через Украину.

Первый замглавы думского комитета по энергетике Валерий Селезнёв оценил заявление руководства «Нафтогаза» о возможных перебоях в транзите газа из России в начале 2020 года. По словам парламентария, подобные высказывания украинской стороны повторяются каждый год, когда заходит речь о подготовке к зимнему сезону, писал News.ru.