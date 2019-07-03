https://static.news.ru/photo/3a866f4e-9ddf-11e9-92b6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что компания готовится к возможным перебоям в транзите газа из России. По его словам, они могут начаться в первом квартале 2020 года.

В ожидании этого «Нафтогаз» создаёт запасы топлива. Сейчас они на 2,5–2,7 млрд кубометров выше уровня 2018 года, отметил топ-менеджер компании, сообщает РИА Новости .

Мы ожидаем, что будет сбой в транзите газа через Украину, который продлится около трёх месяцев, — уточнил Фаворов во время выступления на конференции в Торонто по вопросам украинских реформ.

Топ-менеджер объяснил, что вывод о возможных проблемах для Киева сделан на основании некоторых замеченных тенденций. В частности, по словам Фаворова, в настоящий момент уровень запасов природного газа «Газпрома» в Европе на 15–16% выше уровня прошлого года. Это является явным признаком того, что в России готовятся остановить транзит газа через Украину.

Ранее News.ru сообщал, что украинский премьер-министр Владимир Гройсман рассказал, когда страна сможет самостоятельно обеспечивать себя газом. По его словам, для этого Киеву потребуется не более пяти лет. Политик пояснил, что главной задачей Украины является отказ от покупки газа за границей и его добыча на территории страны, так как это гораздо дешевле.