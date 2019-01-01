Надзорные каникулы для малого бизнеса продлены в России

https://news.ru/storage/news/2bb75840d1d69bd0cbde380aca886f7f/7a2c5905-e48a-4668-bae3-707f7149e2d2_850.jpg Сергей Киселев/АГН "Москва"

В России на два года продлены надзорные каникулы для малого бизнеса. Соответствующий пакет поправок подписал президент Владимир Путин.

Изменения внесли в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Согласно нововведениям, плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются субъектами малого предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Таким образом, трёхлетний мораторий на плановые проверки стал пятилетним.

Ранее, как сообщал News.ru, российский лидер отмечал, что надзорные каникулы коснулись более полумиллиона предпринимателей. Он назвал это свидетельством того, что государство и общество доверяют бизнесу и рассчитывают на его ответственность.