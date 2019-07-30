https://static.news.ru/photo/18b1e4aa-b3a3-11e9-8071-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Национальный банк Грузии обозначил новый обменный курс лари, по которому республиканская валюта вновь обесценилась и достигла рекордно низкой отметки в 2,97 за доллар.

Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте регулятора.

Лари в течение длительного периода времени колебался в районе 2,68-2,70 за доллар. В начале июля текущего года он впервые побил антирекорд, достигнув отметки в 2,9 за единицу американской валюты.

Ранее News.ru сообщал, что Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2020 год с 69 до 65 рублей за доллар.

Кредитная организация также обновила прогноз инфляции на конец 2019 года с 4,8% до 4,2% и повысила прогноз по цене на нефть с $62 до $64 за баррель.