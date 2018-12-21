От России ждут экономического рывка

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Алексей Кудрин

Одни только национальные проекты не помогут достичь цели

Экономический прорыв в России достижим при определённом стечении обстоятельств и наличии воли на серьёзные перемены. Национальные проекты не смогут охватить все условия роста. В этом — суть заявления главы Счётной палаты РФ Алексея Кудрина, отреагировавшего на слова президента Владимира Путина о необходимости «прыжка в новый технологический уклад» с помощью 12 нацпроектов.

Условие важное, но недостаточное

«На пресс-конференции президент потребовал от правительства обеспечить прорыв после десятилетия низких темпов роста. Этому должны способствовать нацпроекты. Сейчас они на стадии доформирования. Внимательно будем мониторить ситуацию», — написал в Twitter Кудрин.

По его мнению, нацпроекты — важное, но недостаточное условие для решающего рывка. Потребуются и реформа госуправления, и реальная защита собственников, и улучшение позиций РФ на мировых рынках.

20 декабря на встрече с журналистами (их в Центре международной торговли собралось рекордное число — 1702) Владимир Путин признал, что у России нет будущего без экономического прорыва, который, в свою очередь, требует «концентрации ресурсов на важнейших направлениях». Президент пояснил, что без чёткой постановки целей невозможно добиться результата, поэтому и были созданы нацпроекты.

Объём финансирования

Сергей Булкин/News.ru Антон Силуанов

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что общая сумма финансирования национальных проектов, подготовленных в соответствии с майским указом президента, составит около 28 трлн рублей ($410 млрд) на ближайшие шесть лет. При этом, отмечают независимые эксперты, львиная доля средств отводится на реализацию тех нацпроектов, которые в большей степени связаны с макроэкономикой, нежели остальные. Прежде всего это «Автодороги», «Рынок труда», «Цифровая экономика», «Малый бизнес», «Сотрудничество и экспорт», «Магистральная инфраструктура».

Между тем, главная идея текущего экономического курса — это сохранение стабильности, пусть даже ценой роста, обращает внимание управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский. По его прогнозам, до 2021 года в России будут сохраняться высокая ключевая ставка, относительно дорогие кредиты для бизнеса, растущая кредитная нагрузка на население, снижающиеся реальные доходы, сокращающийся потребительский спрос. При этом, считает Жарский, существует высокая вероятность того, что нынешняя консервативная стратегия утратит актуальность при драматическом снижении цен на нефть.

Прогноз Standard & Poor’s

Сомнения в том, что все объявленные нацпроекты будут воплощены в жизнь, есть и у рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P). Его аналитики ожидают в 2018–2021 годах рост российского ВВП на уровне 1,7−1,8%, тогда как в официальных документах правительства РФ значится иной показатель — 3% в 2021 году. Причём предполагается, что стимулирование экономического роста будет достигнуто за счёт государственных инвестиций, направленных на повышение эффективности. Однако, предупреждают в S&P, этот процесс потребует времени и будет сопряжён с немалыми техническими сложностями.

«Нацпроекты — дело, безусловно, нужное, особенно если правильно всё организовано, правильно выбраны приоритеты, эффективно деньги расходуются. Но этого недостаточно. Есть ряд обстоятельств, которые власти вообще не упоминают. Это, прежде всего, санкции. Даже реализовав все нацпроекты, Россия в условиях санкций не сможет войти в пятёрку крупнейших экономик мира, обеспечить темпы роста ВВП выше общемировых», — говорит директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

Найдутся ли деньги

Согласно проведённому институтом исследованию, ключевым условием для совершения экономического и технологического рывка для любой страны остаются крупные иностранные инвестиции. Сегодня Россия не может на них рассчитывать из-за санкций. Кроме того, рассуждает Николаев, правительство делает поставленную президентом цель ещё менее достижимой, когда повышает НДС, акцизы, вводит налог на самозанятых. Эксперт ставит вопрос — найдутся ли вообще в России деньги на нацпроекты в заявленном объёме.

«Всё это свёрстано с учётом того, что экономика будет расти, что мы значительно пополнили Фонд национального благосостояния, что цены на нефть будут находиться в пределах $50−60 за баррель. На самом деле цены на нефть не удержатся в этом диапазоне: мы видим, что уже происходит, а дальше будет только хуже», — говорит собеседник News.ru.

Коррупционный фактор

Не менее скептически настроен старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. Он ожидает роста ВВП в 2019 году не выше 1%, а при ухудшении мировой экономической конъюнктуры — ближе к нулю. По словам Дроздова, внешних инвестиций в страну поступает мало, поскольку иностранный бизнес не видит, где в России можно заработать, и к тому же учитывает фактор постоянно скачущего рубля. Также эксперт не верит, что все выделяемые на нацпроекты средства пойдут по прямому назначению.

«Взять хотя бы историю таких масштабных проектов, как строительство олимпийских объектов в Сочи, стадионов к чемпионату мира по футболу, космодрома Восточный, который до сих по не достроен. Немалая часть денег была попросту разворована, если называть вещи своими именами», — рассуждает эксперт, напоминая, что около месяца назад Кудрин сообщил о выявленных на сумму 1,8 трлн рублей нарушениях.

По мнению Дроздова, основным бенефициаром новых инфраструктурных проектов, таких, как строительство дорог и мостов, окажется узкий круг отечественных компаний. В масштабах всей экономики эти проекты могут дать незначительный временный прирост, но он будет нивелирован вскоре после завершения работ. Не стоит забывать и о факторе санкций, которые носят фактически пожизненный характер, предупреждает собеседник News.ru.