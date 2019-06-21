https://static.news.ru/photo/78b00fec-9410-11e9-a1d9-fa163e074e61_1024.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в рамках Международного конгресса по кибербезопасности заявила, что в 2018 году количество кибератак увеличилось на 30%, однако объём потерь от них оказался ничтожным — 0,002%. Из-за этого, по её словам, общество недооценивает киберугрозы.

Набиуллина отметила недостаточный уровень понимания этого попроса на уровне руководителей компаний и финансового сектора.

Наша задача в том, чтобы мы как минимум не отставали от того, что задумали преступники, использовать новые технологии и стараться идти на шаг вперёд, — пояснила руководитель ЦБ.

С ней согласился глава Сбербанка Герман Греф. Он подчеркнул, что риски в области кибербезопасности возрастают вместе с уровне диджитализации, передаёт корреспондент News.ru.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил на Международном конгрессе по кибербезопасности. В рамках своей речи глава Кабмина рассказал о том, что Россия, как и другие страны, регистрирует десятки миллионов атак на свои государственные и частные ресурсы.