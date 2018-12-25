Набиуллина назвала методы борьбы с санкциями

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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о мерах, которые помогут бороться с экономическими санкциями со стороны Запада.

По её словам, речь идёт об укреплении финансовой системы страны и создании внутренней инфраструктуры. В качестве примера глава регулятора привела созданную национальную платёжную систему «Мир», а также систему передачи финансовых сообщений. При этом Набиуллина отметила, что на распространение системы, в том числе на расчёты в сфере внешней торговли, понадобится время, сообщает «Комсомольская правда».

Как писал News.ru, глава ЦБ также дала россиянам советы по хранению сбережений.