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Набиуллина назвала методы борьбы с санкциями

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина Kremlin Pool/Global Look Press

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

экономика [ версия для печати ]

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о мерах, которые помогут бороться с экономическими санкциями со стороны Запада. 

По её словам, речь идёт об укреплении финансовой системы страны и создании внутренней инфраструктуры. В качестве примера глава регулятора привела созданную национальную платёжную систему «Мир», а также систему передачи финансовых сообщений. При этом Набиуллина отметила, что на распространение системы, в том числе на расчёты в сфере внешней торговли, понадобится время, сообщает «Комсомольская правда».

Как писал News.ru, глава ЦБ также дала россиянам советы по хранению сбережений


#экономика #россия #ЦБ #Набиуллина #санкции
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