https://static.news.ru/photo/76f02a5c-9e29-11e9-a766-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Главное ограничение для ускорения темпов роста ВВП России кроется внутри страны, заявляет на Международном финансовом конгрессе председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Эти ограничения касаются структуры отечественной экономики, указывает она.

Нужно снять структурные ограничения, — указывает глава ЦБ.

Сами по себе низкая инфляция и отсутствие рисков финансовой стабильности обеспечивают базис для ускорения темпов роста экономики, отметила она.

Важнейший инструмент макростабильности — это следование правительства бюджетному правилу. Но макростабильность — это ещё не рост, в первом квартале он составил 0,5% при очень низкой безработице, напоминает Набиуллина.

Если пытаться сдвинуть инструментами Банка России темпы роста, то мы либо получим рост инфляции, либо «пузыри» на финансовом рынке, а скорее всего, и то и другое, — предупреждает председатель.

Финансовая система должна быть частью структурных изменений, добавляет глава ЦБ. По её словам, суть таких перемен на финрынке — это формирование «длинных денег».

Чтобы темпы роста ВВП начали ускоряться, утверждает глава ЦБ, необходимо кардинальное улучшение инвестиционного климата.

Нельзя здесь заниматься смещением фокуса экономической политики, отвлечением внимания на непервостепенные факторы, — подчёркивает она.

Вложение всех средств от нефтяных доходов по достижении Фондом национального благосостояния (ФНБ) порога в 7% ВВП может стать причиной восстановления зависимости курса рубля и ряда экономических и финансовых показателей от цен на нефть, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина, писал News.ru.