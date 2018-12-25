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Набиуллина дала россиянам советы по хранению сбережений

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина

экономика [ версия для печати ]

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рекомендовала россиянам самостоятельно выбирать валюту для хранения своих денег.

«Каждый человек имеет право выбирать, как распоряжаться своими сбережениями, должен сам решать, в чём ему выгоднее хранить сбережения», — заявила Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».

При этом она подчеркнула, что главная задача Банка России заключается в том, чтобы сделать хранение сбережений в рублях самым выгодным для граждан вариантом.

«Поэтому с таким упорством работаем над тем, чтобы была низкая инфляция, чтобы сбережения не обесценивались, чтобы заработная плата не съедалась инфляцией», — рассказала глава ЦБ, добавив, что если этого удастся добиться, то россияне уверенно смогут хранить свои деньги в рублях.

Ранее News.ru писал о том, что в России не будет ограничений на оборот валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Дедолларизация российской экономики, по его словам, не означает запрета на хождение доллара в стране.


#Набиуллина #ЦЕНТРОБАНК #валюта
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