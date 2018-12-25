Набиуллина дала россиянам советы по хранению сбережений

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рекомендовала россиянам самостоятельно выбирать валюту для хранения своих денег.
«Каждый человек имеет право выбирать, как распоряжаться своими сбережениями, должен сам решать, в чём ему выгоднее хранить сбережения», — заявила Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».
При этом она подчеркнула, что главная задача Банка России заключается в том, чтобы сделать хранение сбережений в рублях самым выгодным для граждан вариантом.
«Поэтому с таким упорством работаем над тем, чтобы была низкая инфляция, чтобы сбережения не обесценивались, чтобы заработная плата не съедалась инфляцией», — рассказала глава ЦБ, добавив, что если этого удастся добиться, то россияне уверенно смогут хранить свои деньги в рублях.
Ранее News.ru писал о том, что в России не будет ограничений на оборот валюты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Дедолларизация российской экономики, по его словам, не означает запрета на хождение доллара в стране.