Аномальная жара во Франции нанесла вред виноградникам, пишут «Вести.FM» cо ссылкой на французские СМИ. Пострадал, главным образом, юго-восток страны: регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег (французский вариант — Provence-Alpes-Côte d’Azur), столицей которого является Марсель. Однако эксперты, опрошенные News.ru, поспешили заверить — дефицита французских вин на рынке не будет. В отношении того, поднимутся ли цены на французское вино, их мнения разошлись.

Жара убивает виноград

Как сообщал ранее News.ru, 28 июня в городе Карпантра температура воздуха впервые за всю историю наблюдений превысила +45°C, а по сообщениям некоторых французских изданий, столбик термометра поднимался до +49,5°C. Согласно прогнозам, производители не досчитаются почти 50% будущего урожая винограда.

Один из виноделов, президент Сельскохозяйственной палаты одного из департаментов Франции заявил, что в течение 30 лет не видел такой жары. Известно при этом, что погода — важнейший фактор формирования вкусовых качеств ягод и произведённого из них вина.

Юго-восток Франции, и в частности Прованс, — район наиболее старых виноградников Франции. Более всего известен своими розовыми и белыми винами. Главная винная марка этого региона — «Кот де Прованс» — производит ежегодно 800 тысяч гектолитров превосходных розовых вин с фруктовым вкусом, качественных красных и белых вин. В России их можно приобрести по цене от 600 до 9000 рублей за бутылку.

Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press

Между тем эксперты считают, что пока рано говорить о каком-то существенном уроне для французских производителей вина.

Масштаб проблемы преувеличен. Далеко не везде аномальная жара затронула заросли винограда. Ни Бордо, ни Бургундия, ни долина Луары не входят в число пострадавших регионов. Кроме того, в таком раннем возрасте, на уровне завязей цветков винограда, трудно судить об урожае или неурожае. Всё будет зависеть от того, как долго будет стоять аномальная жара, — говорит Денис Руденко, ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России, основатель крупнейшего дегустационного винного клуба «750ml».

По прогнозам метеорологов, аномальная жара не продержится долго: как сообщает Gismeteo, в период с 1 по 10 июля всё в том же Карпантре, ставшем самой горячей точкой, температура воздуха войдёт в привычные рамки — от 30 до 37°C днём, от 21 до 27°C — ночью.

«Рынок и не заметит»

Международная организация виноградарства и виноделия (МОВВ, или Office International de la vigne et du vin, O. I. V.), подсчитала , что в 2018 году производство вина (без учёта соков и сусла) составило 279 млн гектолитров (для сравнения — в 2017 году эта цифра равнялась 244 млн гектолитров). Лидерами по потреблению вина считаются европейцы. В России же, как утверждает Вадим Дробиз, эксперт алкогольного рынка и руководитель проекта Центр исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА», потребление вина не превышает 3,5 литра в год на душу населения, что, с его точки зрения, крайне мало (для сравнения: в Португалии и Франции эти цифры превышают 50 литров в год на душу населения). Но даже в тех странах, где традиционно потребляют много винодельческой продукции, вряд ли почувствуют заметный урон от внезапно разразившейся жары на юго-востоке Франции.

carlos sanchez/imageBROKER.com/Global Look Press

Потребитель не почувствует на себе этот неурожай, если он действительно будет иметь место. Один год урожайный, другой — неурожайный. Во Франции погода погубила урожай, зато в Италии или в Аргентине, например, он удался. Это всё естественные колебания. Вина в мире достаточно. В самой Франции запас вин внушителен, — делится своим мнением Вадим Дробиз. — Другое дело, что бизнес использует любой неурожай как повод поднять цены. Инициируется массивная информационная кампания, цель которой — убедить всех в дефиците того или иного вина и в конечном итоге сделать его дороже.

С тем, что дефицита вин не будет, согласен и Денис Руденко.

В обычные годы вина производится на 15% больше, чем потребляется. Даже если случатся потери урожая винограда, ощутимые для виноделов отдельных регионов Франции, мировой рынок в целом и не заметит этого, — считает эксперт. — И я сомневаюсь, что вырастут цены. Не более 1–2%.

Прибалтийские «бутлегеры»

Сергей Лантюхов/News.ru