Аномальная жара во Франции нанесла вред виноградникам,
Жара убивает виноград
Как сообщал ранее News.ru, 28 июня в городе Карпантра температура воздуха впервые за всю историю наблюдений превысила +45°C, а по сообщениям некоторых французских изданий, столбик термометра поднимался до +49,5°C. Согласно прогнозам, производители не досчитаются почти 50% будущего урожая винограда.
Один из виноделов, президент Сельскохозяйственной палаты одного из департаментов Франции заявил, что в течение 30 лет не видел такой жары. Известно при этом, что погода — важнейший фактор формирования вкусовых качеств ягод и произведённого из них вина.
Юго-восток Франции, и в частности Прованс, — район наиболее старых виноградников Франции. Более всего известен своими розовыми и белыми винами. Главная винная марка этого региона — «Кот де Прованс» — производит ежегодно 800 тысяч гектолитров превосходных розовых вин с фруктовым вкусом, качественных красных и белых вин. В России их можно приобрести по цене от 600 до 9000 рублей за бутылку.
Между тем эксперты считают, что пока рано говорить о каком-то существенном уроне для французских производителей вина.
Масштаб проблемы преувеличен. Далеко не везде аномальная жара затронула заросли винограда. Ни Бордо, ни Бургундия, ни долина Луары не входят в число пострадавших регионов. Кроме того, в таком раннем возрасте, на уровне завязей цветков винограда, трудно судить об урожае или неурожае. Всё будет зависеть от того, как долго будет стоять аномальная жара, — говорит Денис Руденко, ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России, основатель крупнейшего дегустационного винного клуба «750ml».
По прогнозам метеорологов, аномальная жара не продержится долго: как
«Рынок и не заметит»
Международная организация виноградарства и виноделия (МОВВ, или Office International de la vigne et du vin, O. I. V.),
Потребитель не почувствует на себе этот неурожай, если он действительно будет иметь место. Один год урожайный, другой — неурожайный. Во Франции погода погубила урожай, зато в Италии или в Аргентине, например, он удался. Это всё естественные колебания. Вина в мире достаточно. В самой Франции запас вин внушителен, — делится своим мнением Вадим Дробиз. — Другое дело, что бизнес использует любой неурожай как повод поднять цены. Инициируется массивная информационная кампания, цель которой — убедить всех в дефиците того или иного вина и в конечном итоге сделать его дороже.
С тем, что дефицита вин не будет, согласен и Денис Руденко.
В обычные годы вина производится на 15% больше, чем потребляется. Даже если случатся потери урожая винограда, ощутимые для виноделов отдельных регионов Франции, мировой рынок в целом и не заметит этого, — считает эксперт. — И я сомневаюсь, что вырастут цены. Не более 1–2%.
Прибалтийские «бутлегеры»
Эксперты отметили, что в структуре импорта виноградных вин в Россию традиционно Франция занимает третье-четвёртое место, поставляя примерно 9–10% от всего разнообразия, а на первом месте в числе поставщиков — Испания. Однако есть ещё и «серый» импорт французского вина, который, по мнению руководителя отдела вин и спиртных напитков Департамента сельского хозяйства в представительстве Франции по торговле и инвестициям в РФ Олега Будаева, может составлять 15–20% продаж. В интервью ТАСС Будаев