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Украина ждёт убытков из-за снижения тарифов на транзит газа

Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

«Укртрансгаз» — дочерняя компания «Нафтогаза» — опубликовала пресс-релиз, в котором говорится о том, что предприятие в 2019 году ожидает дефицит средств в размере 22 миллиардов гривен (около $800 млн).

«Новые временные тарифы <…> делают невозможным полное и своевременное финансирование АО „Укртрансгаз“ закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонта и осуществление капитальных инвестиций», — говорится в пресс-релизе.

В «Укртрансгазе» также считают, что к дефициту средств приводит ограничение закупок газа и занижение закупочных цен на топливо.

Как ранее писал News.ru, трудности у «Нафтогаза Украины» в пик отопительного сезона могут возникнуть из-за того, что государственная компания начнет 2019 год с минимальным остатком денег на счетах. Об этом заявил глава концерна Андрей Коболев.


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