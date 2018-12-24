Украина ждёт убытков из-за снижения тарифов на транзит газа

«Укртрансгаз» — дочерняя компания «Нафтогаза» — опубликовала пресс-релиз, в котором говорится о том, что предприятие в 2019 году ожидает дефицит средств в размере 22 миллиардов гривен (около $800 млн).
«Новые временные тарифы <…> делают невозможным полное и своевременное финансирование АО „Укртрансгаз“ закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонта и осуществление капитальных инвестиций», — говорится в пресс-релизе.
В «Укртрансгазе» также считают, что к дефициту средств приводит ограничение закупок газа и занижение закупочных цен на топливо.
Как ранее писал News.ru, трудности у «Нафтогаза Украины» в пик отопительного сезона могут возникнуть из-за того, что государственная компания начнет 2019 год с минимальным остатком денег на счетах. Об этом заявил глава концерна Андрей Коболев.