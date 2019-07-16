https://static.news.ru/photo/e50f48f4-a7bd-11e9-9d84-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская сторона готова увеличить транзит газа из России в связи с ремонтными работами на «Северном потоке». Об этом заявили в компании «Нафтогаз».

Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит, — отмечается на странице «Нафтогаза» в Facebook .

Ранее компания-оператор Nord Stream AG заявила о том, что газопровод «Северный поток» приостановил транспортировку газа из-за плановых работ с 16 по 30 июля. График работ по техобслуживанию согласован с партнёрами, отмечалось в сообщении Nord Stream.

Как ранее писал News.ru, украинский «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа со следующего года, а не только в его первом квартале. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.