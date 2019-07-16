Украинская сторона готова увеличить транзит газа из России в связи с ремонтными работами на «Северном потоке». Об этом заявили в компании «Нафтогаз».
Украинская газотранспортная система готова к увеличению заявки на транзит, — отмечается на странице «Нафтогаза» в
Ранее компания-оператор Nord Stream AG заявила о том, что газопровод «Северный поток» приостановил транспортировку газа из-за плановых работ с 16 по 30 июля. График работ по техобслуживанию согласован с партнёрами, отмечалось в сообщении Nord Stream.
Как ранее писал News.ru, украинский «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа со следующего года, а не только в его первом квартале. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.