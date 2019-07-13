Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко рассказал о «дикой» политике Украины в экономических отношениях с Россией. По его мнению, именно это стало причиной падения национальной валюты и потери сотен тысяч рабочих мест.
Происходила дикая ситуация: с криками о том, что «Россия агрессор», с принятием десятка деклараций, осуждающих РФ, истериками в парламенте и ушедшей власти, на самом деле в Россию продали товаров на $4,5 млрд за прошлый год, а купили на $7,5 млрд, — сказал Бойко в эфире телеканала «112.Украина».
Он также подчеркнул, что на Украине остановились десятки предприятий из-за потери российского рынка.
Ранее News.ru писал о том, что принятые Верховной Радой законы негативно сказались на жизни простых украинцев. С таким заявлением выступил сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. По его мнению, граждане Украины не дождались от депутатов законов, которые помогли бы стране избавиться от бедности.