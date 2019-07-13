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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские системы ПВО C-400 в ближайшее время будут поставляться и в другие страны.

По его словам, после Турции комплексы смогут закупить и другие государства региона. Он подчеркнул, что Россия будет тесно сотрудничать с ними и всячески развивать партнёрство. Есть очень важные и серьёзные...