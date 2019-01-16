https://news.ru/storage/news/02389512b725d9ada9fa8a1fa3928806/b21250e4-d871-42c5-af35-1ca619fe1ecd_850.jpg Jens Büttner/Global Look Press

На шельфе Норвегии нашли новые запасы газа и конденсата. Об этом сообщила норвежская Equinor.

Как следует из сообщения компании, разведочное бурение на проекте началось в октябре 2018 года и осуществлялось консорциумом нефтегазовых компаний в составе Equinor, Petoro, ExxonMobil и Total. По итогам работ были обнаружены новые запасы газа и конденсата. Их объём, согласно предварительной оценке, составляет от 6 до 25 млн баррелей нефтяного эквивалента, говорится в сообщении.

Открытое месторождение располагается недалеко от уже существующей инфраструктуры Equinor, на расстоянии 20 км от платформы Kristin.

Всего Equinor по итогам лицензионного раунда стала обладателем 29 новых лицензий на континентальном шельфе Норвегии. В 13 случаях компания будет оператором проекта, а в 16 будет выступать как партнёр.

Как ранее писал News.ru, в России надзор за проектами по добыче на шельфе могут поручить специальному ведомству. Вице-премьер Козак поручил изучить соответствующий вопрос.