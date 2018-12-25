USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,831.13 $
МОСКВА-10°C10:32
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

На российском рынке преобладает частный бизнес

Сергей Мясоедов Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Сергей Мясоедов

экономика [ версия для печати ]

Проректор РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Мясоедов заявил о том, что российский бизнес уверенно развивается, несмотря на трудности.

Он отметил, что прогресс за последние 10−15 лет, который произошёл в розничной торговле, производстве товаров народного потребления и продуктов питания, в деятельности турфирм, показывает, как далеко шагнул российский бизнес.

«Наша страна входит в G20. Это в том числе показывает уровень развития большинства социально-экономических и правовых институтов», — сказал Мясоедов.

По его словам, российский бизнес успешно осваивает как национальный рынок, так и рынки других стран.

Как ранее писал News.ru, Сергей Мясоедов в эксклюзивном интервью рассказал о том, кто чаще становится успешным предпринимателем — гуманитарии или технари, какой талант нужен бизнесмену, почему недостаточно получить одну профессию на всю жизнь и на что российским вузам следует заменить лекции.


самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
спорт
Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой

читайте также
У кого больше шансов стать успешным предпринимателем в России
экономика 08:09, 25 декабря 2018
Бизнес может обойтись без «костылей» господдержки
У кого больше шансов стать успешным предпринимателем в России
экономика 12:33, 24 декабря 2018
Бизнес представил инвестпроекты на 15,3 трлн рублей
общество 11:59, 20 декабря 2018
Российский Forbes выбрал бизнесмена года
Лента новостей
технологии 10:26
Ростелеком подготовит план по переходу на отечественное ПО
технологии 10:22
Xiaomi собрала ёлку из смартфонов и установила рекорд
экономика 10:21
Азовский конфликт негативно повлиял на выпуск еврооблигаций
экономика 10:20
Экс-глава Дагестана нанёс региону ущерб в 1,3 млрд рублей
спорт 10:12
Обыски и задержания проходят у фанатов ЦСКА
Другие новости
экономика 10:21
Азовский конфликт негативно повлиял на выпуск еврооблигаций
экономика 10:20
Экс-глава Дагестана нанёс региону ущерб в 1,3 млрд рублей
экономика 09:32
Цены на нефть обновили минимумы июля 2017 года
экономика 09:31
Как изменится жизнь россиян с 1 января
Налог на самозанятых, повышение пенсионного возраста, льготы за отдых и многое другое
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top