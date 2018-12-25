На российском рынке преобладает частный бизнес

Проректор РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Мясоедов заявил о том, что российский бизнес уверенно развивается, несмотря на трудности.
Он отметил, что прогресс за последние 10−15 лет, который произошёл в розничной торговле, производстве товаров народного потребления и продуктов питания, в деятельности турфирм, показывает, как далеко шагнул российский бизнес.
«Наша страна входит в G20. Это в том числе показывает уровень развития большинства социально-экономических и правовых институтов», — сказал Мясоедов.
По его словам, российский бизнес успешно осваивает как национальный рынок, так и рынки других стран.
Как ранее писал News.ru, Сергей Мясоедов в эксклюзивном интервью рассказал о том, кто чаще становится успешным предпринимателем — гуманитарии или технари, какой талант нужен бизнесмену, почему недостаточно получить одну профессию на всю жизнь и на что российским вузам следует заменить лекции.