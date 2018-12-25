На российском рынке преобладает частный бизнес

https://news.ru/storage/news/1c92ddfedb31381dd5c3f47ab66f52a1/9b04c404-cdbe-4a99-99ee-ede6acfbca3e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Сергей Мясоедов

Проректор РАНХиГС, президент Российской ассоциации бизнес-образования Сергей Мясоедов заявил о том, что российский бизнес уверенно развивается, несмотря на трудности.

Он отметил, что прогресс за последние 10−15 лет, который произошёл в розничной торговле, производстве товаров народного потребления и продуктов питания, в деятельности турфирм, показывает, как далеко шагнул российский бизнес.

«Наша страна входит в G20. Это в том числе показывает уровень развития большинства социально-экономических и правовых институтов», — сказал Мясоедов.

По его словам, российский бизнес успешно осваивает как национальный рынок, так и рынки других стран.

Как ранее писал News.ru, Сергей Мясоедов в эксклюзивном интервью рассказал о том, кто чаще становится успешным предпринимателем — гуманитарии или технари, какой талант нужен бизнесмену, почему недостаточно получить одну профессию на всю жизнь и на что российским вузам следует заменить лекции.