На Гайдаровском форуме затронут тему цифровизации АПК

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В Москве 15−17 января 2019 года будет проходить Х Гайдаровский форум. В ходе мероприятия запланированы сессии, посвящённые состоянию агропромышленного комплекса в России, перспективам его развития и изменениям в сельскохозяйственной отрасли.

Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, а также Ассоциация инновационных регионов России.

Так, во второй день мероприятия, 16 января, состоится деловой завтрак «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса», на котором планируется обсудить альянс бизнеса и государства на пути цифровой трансформации. Эксперты поговорят о запросах бизнеса, осуществляющего инновации в АПК, роли государства в этом процессе и новых технологиях масштабирования сельскохозяйственного бизнеса. В дискуссии примут участие заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Сергей Патрушев и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, а также руководители крупного бизнеса и главы российских регионов, которые выступят с докладами. Модератором обсуждения станет заместитель генерального директора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам Сергей Брилёв.

Сессия «Институциональная перестройка сельского хозяйства произошла: куда двигаться дальше?» пройдёт 17 января. Экспертное сообщество затронет вопрос, почему в России точки роста в отдельных компаниях, обеспечивающих резкий прирост производства, не стали точками развития территорий. Помимо этого предстоит обсудить, почему при росте добавленной стоимости сельского хозяйства в село смещается доля населения, живущего ниже черты бедности. Планируется коснуться таких аспектов, как успешное размещение производства, влияние мер господдержки на перспективы развития сельского хозяйства и достижение экономической доступности продовольствия в странах, в которых нет агрохолдингов, как в РФ.

В этот же день пройдёт сессия «Глобальные тренды агропромышленной сферы: вызовы и возможности для России». В рамках сессии эксперты поговорят о мировых трендах в сельском хозяйстве и об ориентирах развития для России, о балансе интересов основных участников рынка, развитии сельских территории и об изменении агропромышленного комплекса на фоне влияния современных технологий.

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