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На Гайдаровском форуме обсудят госуправление в СНГ

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

В Москве 15−16 января 2019 года пройдёт Х Гайдаровский форум. В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы государственного управления в странах СНГ.

В качестве организаторов выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, а также Ассоциация инновационных регионов России.

Как сообщают организаторы форума, 16 января запланировано проведение экспертного круглого стола на тему «Сетевая академия госуправления стран СНГ: от идеи к реализации совместных проектов». Участники рассмотрят вопросы выбора приоритетных направлений развития сотрудничества и презентации совместных образовательных программ вузов-партнёров. Также планируется обсуждение возможности издания тематического номера журнала «Государственная служба», посвящённого лучшим практикам государственного управления в странах СНГ.

С учётом результатов работы экспертного круглого стола предполагается утвердить план развития сотрудничества в 2019 году на заседании Общественного совета Базовой организации стран СНГ по подготовке кадров в области государственного управления.

Помимо этого, запланировано подписание соглашений о реализации совместных образовательных программ между вузами-партнёрами.

Проректор РАНХиГС Андрей Марголин и председатель Управляющего комитета Регионального хаба в сфере государственной службы Алихан Байменов будут модераторами дискуссии. В работе круглого стола примут участие ректоры Института государственного управления при Президенте Республики Таджикистан Лутфия Абдулхоликзода, Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Фатима Жакыпова, Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан Рустам Касимов, Академии государственного управления Республики Армения Арсен Локян, Академии государственного управления при Президенте Кыргызской Республики Алмаз Насыров, Академии государственного управления при Президенте Республики Беларусь Геннадий Пальчик, директор Национального аккредитационного агентства в сфере образования Лемка Измайлова и директор Северо-Западного института управления Владимир Шамахов.

News.ru является информационным партнёром Гайдаровского форума.


#москва #форум #СНГ #управление
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