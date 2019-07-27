Правительство РФ приняло проект распоряжения о дополнительном распределении регионам более 4,3 млрд рублей на социальные доплаты к пенсии.
Проектом распоряжения предлагается распределить дополнительно 4 343 340 тысяч рублей, — сообщается на сайте правительства.
Федеральная социальная доплата предоставляется пенсионерам в 69 регионах, её средний размер составляет около 2 тыс. рублей.
Как писал News.ru, для обеспечения соцдоплат к пенсиям в российский бюджет дополнительно будет заложено около четырёх миллиардов рублей, говорится в пояснительной записке к внесённому в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на 2019 год. Как следует из документа, проект предполагает увеличение финансирования государственной программы «Социальная поддержка граждан» на 4,765 миллиарда рублей — до 1,380 триллиона рублей.