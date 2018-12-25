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На цифровую экономику потратят почти 2 трлн рублей

Дмитрий Медведев Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Медведев

экономика [ версия для печати ]

Объём финансирования национальной программы по развитию цифровой экономики превысит 1,8 триллиона рублей в ближайшие пять лет. Более триллиона будут выделены из федерального бюджета.

«Предполагаемые объёмы финансирования нацпрограммы по цифровой экономике на 2019−2024 годы превысят 1,8 триллиона рублей, из них более триллиона — это средства федерального бюджета», — цитирует ТАСС премьер-министра Дмитрия Медведева.

Внедрение современных технологий развернётся в шести направлениях. Прежде всего будет усовершенствовано правовое регулирование цифровой среды, на это потратят более полутора миллиардов рублей. На создание информационной инфраструктуры для цифровой экономики уйдёт 772 млрд рублей. На защиту персональных данных и платёжных систем — более 30 млрд рублей. Кроме того, государство профинансирует внедрение информационных технологий, переход на цифровое госуправление и подготовку кадров для цифровой экономики.

Ранее News.ru писал, что вице-спикер Совета Федерации РФ Андрей Турчак во время заседания в Новосибирске предложил Совету по развитию цифровой экономики создать новую секцию. По его словам, она должна быть посвящена «цифровой промышленности и предприятиям». На должность её руководителя он посоветовал рассмотреть кандидатуру директора по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерины Солнцевой. «Росатом реализует серьёзные проекты цифровизации в малых городах. Но отдельного внимания заслуживает опыт корпорации в цифровизации промышленного производства», — отметил он. Турчак считает, что этот успешный опыт необходимо задействовать и в других отраслях.


#дмитриймедведев #цифроваяэкономика
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