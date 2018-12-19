МВФ поможет Киеву в противостоянии с Москвой

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Президент Украины Пётр Порошенко

Новый кредит усилит позиции президента Петра Порошенко

Украина всё же получит долгожданную помощь от МВФ: совет директоров организации одобрил выделение Киеву кредита объёмом $3,9 млрд на 14 месяцев. По оценкам опрошенных News.ru экспертов, изменить в целом экономическую ситуацию в стране эти деньги не позволят, однако некоторые социально-экономические риски могут снизить. В то же время, считают аналитики, новый кредит даёт определённые козыри администрации Петра Порошенко в отношениях с Москвой.

Первый транш в размере $1,4 млрд будет переведён Украине до 25 декабря. Решение по срокам предоставления остальных траншей будут приняты в мае и ноябре 2019 года, отмечается в официальном заявлении украинского Минфина.

Иначе — дефолт

Ранее, 19 октября МВФ обнародовал заявление о достижении соглашения с Киевом о новой 14-месячной программе поддержки экономики Украины в формате кредитования stand-by в размере $3,9 млрд. Она заменит программу расширенного финансирования, срок которой истекает в марте 2019 года. Накануне премьер Владимир Гройсман объявил о повышении цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% — до 8550 гривен ($303,2) за тысячу кубометров. По его словам, Киев не мог поступить иначе, так как это грозило бы прекращением сотрудничества с международными финансовыми институтами и в конечном итоге — дефолтом. Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Киеве ожидают, что новая кредитная программа поможет стране снизить госдолг и инфляцию при сохранении обменного курса, укрепить финансовый сектор, а также продвинуть комплекс структурных реформ. Для получения кредита правительству Украины потребовалось выполнить ряд жёстких условий МВФ, в том числе — создать антикоррупционный суд, согласиться повысить цены на газ для населения до уровня рыночных (на 23%) и принять закон о бюджете с дефицитом в пределах допустимого — на уровне 2,3% от ВВП.

Заявление Якова Смолия

Между тем, на днях глава украинского Национального банка Якова Смолия заявил, что в следующие два года Киев должен выплатить около $12 млрд по внешнему госдолгу. В этой связи экс-премьер республики Николай Азаров заметил, что украинская экономика не обеспечивает ресурсов, которыми можно было бы расплачиваться. Цифру $12 млрд он назвал реальной, напомнив, что кредиты МВФ предоставлялись Киеву в 2014—2015 годах, и выразив мнение, что без помощи фонда «погасить их невозможно».

«МВФ очень долго не хотел давать деньги Украине, поскольку она не выполняла его требования. Рассчитывая переизбраться, Порошенко воздерживался от проведения антисоциальных реформ в полном объёме. Мораторий на продажу сельхозземель так и не отменили, тарифы на газ были повышены лишь незначительно, а надо ещё на 90%», — пояснил News.ru руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василий Колташов.

По словам эксперта, нынешний кредит нацелен, прежде всего, на поддержание финансово-экономической системы Украины в относительно стабильном положении. В ближайшие 8−10 месяцев граждане смогут расслабиться, но потом за них возьмутся так, как никогда не брались, поскольку такие деньги даются под обеспечение определённой социально-экономической политики, заметил Колташов.

«Деньги под реформы — на этом строилась вся прежняя политика МВФ. В случае с Украиной она себя не оправдала. Однако за последние годы ситуация изменилась, и теперь Киеву, находящемуся в намного более серьёзной долговой и политической зависимости от США и ЕС, ничего иного не остаётся, кроме как проводить все предписываемые МВФ меры. Для Порошенко также очень важно, чтобы гривна не рухнула, тем более на фоне нынешнего снижения цен на нефть. Власти опасаются повторения аргентинского сценария, при котором люди с пустыми кастрюлями выходят на улицы и обращают в пепелище все административные здания», — говорит Колташов.

О развитии речи нет

По словам директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, любые вливания со стороны Запада в украинскую экономику нацелены не на её развитие, а на минимальное поддержание на плаву. Плюс, на то, чтобы Украина не вернулась в сферу влияния России.

«Кредит МВФ скажется на дальнейшем состоянии российско-украинских отношений, поскольку без подобной поддержки власти в Киеве были бы гораздо более сговорчивыми. А так они всё-таки понимают, что есть в мире силы, которые не дадут окончательно упасть украинской экономике», — заметил Салин.

Внешнеполитические козыри

В то же время, считает аналитик, персональный рейтинг президента Порошенко никак не выигрывает, хотя бы по той причине, что деньги МВФ напрямую связаны с негативными и болезненными для населения условиями проведения реформ. То есть, об электоральных козырях для властей речи не идёт, скорее — о внешнеполитических.

«Оздоровить украинскую экономику, придать новый импульс её развитию МВФ неспособен, и не в этом задача фонда. Как показала жизнь, такого рода кредиты на Украине достаточно быстро разворовываются, как минимум половина средств осаждается в карманах чиновников. Оставшиеся деньги позволяют в какой-то степени снизить социально-экономические риски», — рассуждает декан кафедры социологии-политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

По его мнению, во многом нынешний транш имеет политическую подоплёку. Запад будет точечно подпитывать Украину, чтобы, с одной стороны, укреплять аппаратные и политические позиции непопулярного в народе Петра Порошенко, а с другой, чтобы Киев продолжал придерживаться жёсткой антироссийской линии, считает Шатилов. Собеседник News.ru не исключает, что в ответ на выделенные деньги от украинского руководства Запад «потребует откровенных военно-политических обязательств, вплоть до создания баз НАТО на территории Украины и шагов по обострению ситуации на Донбассе».