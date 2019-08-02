https://static.news.ru/photo/24c7cc1e-b50b-11e9-9dec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Международный валютный фонд сохранил прогноз роста ВВП России по итогам 2019 года на уровне 1,2%. МВФ призвал РФ вкладывать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) при достижении им порога в 7% ВВП в надёжные зарубежные активы.

Это необходимо для того, чтобы «защитить изолировать экономику от волатильности цен на нефть, поддерживать диверсификацию и рост ненефтяной экономики», отметили в МВФ.

Там также призвали российские власти «воздерживаться от квазиналоговой деятельности через ФНБ», передаёт ТАСС .

Центробанку в Фонде рекомендовали продолжать ослабление «умеренно жёсткой» денежно-кредитной политики, понижая ключевую ставку. Помимо этого, в МВФ считают, что при дальнейшем росте розничного кредитования Банку России могут потребоваться новые меры по его сдерживанию. Ими среди прочего может стать ограничение соотношения долга к доходу заёмщика.

Согласно прогнозу МВФ, в 2020 году рост ВВП РФ составит 1,9%, в 2021 и 2022 годах — 2%, в 2023 году — 1,9% и 1,8% в 2024 году.

Ранее News.ru писал, что председатель Счётной палаты Алексей Кудрин опубликовал прогноз ведомства по динамике роста ВВП в 2019 году. Согласно графику, рост российской экономики в июле не должен превысить 1% в годовом выражении.