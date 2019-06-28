Президент РФ Владимир Путин призвал БРИКС добиваться реформы Международного валютного фонда, чтобы повысить влияние в нём развивающихся стран. По словам опрошенных News.ru экспертов, для решения этой непростой задачи потребуется, среди прочего, создание полноценного аналога и противовеса МВФ.
БРИКС может и должен играть более весомую роль в мировой финансовой системе, добиваться продолжения реформы МВФ и усиления влияния в фонде государств с формирующимися экономиками, — заявил Путин на заседании лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Осаке.
Давние вопросы к Фонду
Международный валютный фонд зарекомендовал себя как эффективная организация, способная решать краткосрочные финансовые проблемы бедных стран, говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев. В то же время, напоминает собеседник News.ru, МВФ постоянно подвергается обоснованной критике. Суть её суть в том, что рекомендации Фонда не способствуют укреплению самостоятельности национальных экономик, а, напротив, сильнее привязывают их к международным финансовым потокам. Вопросы также вызывает структура управления и распределения объёма голосов. По правилам МВФ, для принятия ключевых решений требуется 85% голосов. Совокупное количество голосов, сконцентрированных в руках США или государств ЕС, позволяет беспрепятственно «пробивать» разного рода решения, либо накладывать вето на те, что не устраивают Запад. В XXI веке это недопустимо.
Фактор США
Мы являемся свидетелями того, как США всеми силами стараются сохранить свою роль лидера в однополярном мире, образовавшемся после распада СССР, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В этой связи собеседник News.ru указывает на торговые войны Вашингтона с Пекином, на агрессивную риторику США в адрес европейских партнёров, желающих сотрудничать с Россией. В таких условиях не приходится рассчитывать на какие-либо реформы внутри МВФ или на шанс повлиять на эту организацию, считает аналитик.
Реформа МВФ сегодня крайне актуальна, говорит руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. Эксперт обращается к истории, напоминая, что Фонд возник как институт при ООН, призванный решать множество задач, таких как стабилизация мировой финансовой системы, совершенствование международной торговли, улучшение уровня жизни людей во всём мире. При этом МВФ с числящимися в нём 188 странами-членами функционирует обособленно, имеет собственный устав, бюджет, структуру управления. Решение о создании Фонда было принято на Бреттон-Вудской конференции в штате Нью-Гемпшир (США) в 1944 году.
Исторически в рамках этого института утвердилась абсолютная гегемония США, что привело к серьёзным перекосам в мировой экономике и геополитике. Американский доллар обрёл статус доминирующего инструмента. Но мир уже давно уже не является одно- или биполярным. Так, после кризиса 2008–2009 годов появился формат так называемой Большой двадцатки или, коротко, G-20.