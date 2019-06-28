Президент РФ Владимир Путин призвал БРИКС добиваться реформы Международного валютного фонда, чтобы повысить влияние в нём развивающихся стран. По словам опрошенных News.ru экспертов, для решения этой непростой задачи потребуется, среди прочего, создание полноценного аналога и противовеса МВФ.

БРИКС может и должен играть более весомую роль в мировой финансовой системе, добиваться продолжения реформы МВФ и усиления влияния в фонде государств с формирующимися экономиками, — заявил Путин на заседании лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Осаке.

Давние вопросы к Фонду

Международный валютный фонд зарекомендовал себя как эффективная организация, способная решать краткосрочные финансовые проблемы бедных стран, говорит руководитель аналитического департамента Amarkets Артём Деев. В то же время, напоминает собеседник News.ru, МВФ постоянно подвергается обоснованной критике. Суть её суть в том, что рекомендации Фонда не способствуют укреплению самостоятельности национальных экономик, а, напротив, сильнее привязывают их к международным финансовым потокам. Вопросы также вызывает структура управления и распределения объёма голосов. По правилам МВФ, для принятия ключевых решений требуется 85% голосов. Совокупное количество голосов, сконцентрированных в руках США или государств ЕС, позволяет беспрепятственно «пробивать» разного рода решения, либо накладывать вето на те, что не устраивают Запад. В XXI веке это недопустимо.

Реформировать МВФ можно только путём создания системы противовесов — как внутри организации, через консолидацию голосов стран-участниц БРИКС, так и вне МВФ, через усиление сотрудничества, взаимовыгодного кредитования, расширенную интеграцию экономик БРИКС. В этих условиях Фонду придётся либо прислушаться, либо потерять часть влияния на определённые государства. Артём Деев руководитель аналитического департамента Amarkets

Фактор США

Мы являемся свидетелями того, как США всеми силами стараются сохранить свою роль лидера в однополярном мире, образовавшемся после распада СССР, говорит эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. В этой связи собеседник News.ru указывает на торговые войны Вашингтона с Пекином, на агрессивную риторику США в адрес европейских партнёров, желающих сотрудничать с Россией. В таких условиях не приходится рассчитывать на какие-либо реформы внутри МВФ или на шанс повлиять на эту организацию, считает аналитик.

Пожалуй, единственным способом для БРИКС повысить свою роль в международной финансовой системе является создание полноценного аналога МВФ. Благо попытки уже были — несколько лет назад страны БРИКС создали общий пул размером в $100 млрд. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Реформа МВФ сегодня крайне актуальна, говорит руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов. Эксперт обращается к истории, напоминая, что Фонд возник как институт при ООН, призванный решать множество задач, таких как стабилизация мировой финансовой системы, совершенствование международной торговли, улучшение уровня жизни людей во всём мире. При этом МВФ с числящимися в нём 188 странами-членами функционирует обособленно, имеет собственный устав, бюджет, структуру управления. Решение о создании Фонда было принято на Бреттон-Вудской конференции в штате Нью-Гемпшир (США) в 1944 году.

Исторически в рамках этого института утвердилась абсолютная гегемония США, что привело к серьёзным перекосам в мировой экономике и геополитике. Американский доллар обрёл статус доминирующего инструмента. Но мир уже давно уже не является одно- или биполярным. Так, после кризиса 2008–2009 годов появился формат так называемой Большой двадцатки или, коротко, G-20.