https://static.news.ru/photo/59d2b5e2-aa23-11e9-9161-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian Government/Global Look Press

Сельхозпроизводителям, пострадавшим во время паводка в Иркутской области, помогут получить компенсацию финансового ущерба от стихийного бедствия. Кроме того, предприятия отрасли в зоне наводнения освободят от налогов, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. По его словам, власти проанализируют ситуацию в течение нескольких дней.

По оценке чиновника, компании понесли убытки на сумму 250 млн рублей, а личные подсобные хозяйства — свыше 700 млн рублей, пишет РИА Новости .

Правительством Иркутской области нанесённый каждому предпринимателю ущерб оценивается в среднем около 1 млн рублей, — добавил политик.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. В зоне бедствия оказались 107 населённых пунктов. От паводка пострадали более 38 тысяч местных жителей, около 650 из них были госпитализированы. Погибли 25 человек, судьба семерых до сих пор неизвестна.

На восстановление инфраструктуры потребуется 28 млрд рублей. Из почти 11 тысяч жилых домов 3,5 тысячи признаны непригодными для проживания. Также повреждены 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста.

Ранее News.ru сообщал, что полностью восстановить жильё для людей, пострадавших от наводнения в Иркутской области, планируется в III квартале 2020 года. Такие длительные сроки вызваны тем, что единовременно построить большое количество жилых помещений крайне сложно, рассказал Мутко.