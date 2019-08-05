Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что только 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета.
Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступили в силу с 1 июля. Средства дольщиков будут зачислены на специальный банковский счёт, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на кредиты банковских организаций.
30% получили право строить по старым правилам, 7% только перешли на новую модель, остальные — и не туда и не сюда, — отметил политик.
Он добавил, что правительство провело все необходимые мероприятия для плавного перехода, однако он получился «непростым», передаёт
Как писал News.ru, генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков заявил, что переход на эскроу-счета приведёт к росту серых схем на строительном рынке, потому что инвесторам будет невыгодно вкладывать деньги в проект с неизвестной доходностью.