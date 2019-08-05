https://static.news.ru/photo/c737a7f8-b781-11e9-8da3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вице-премьер РФ Виталий Мутко сообщил, что только 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета.

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступили в силу с 1 июля. Средства дольщиков будут зачислены на специальный банковский счёт, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на кредиты банковских организаций.

30% получили право строить по старым правилам, 7% только перешли на новую модель, остальные — и не туда и не сюда, — отметил политик.

Он добавил, что правительство провело все необходимые мероприятия для плавного перехода, однако он получился «непростым», передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков заявил, что переход на эскроу-счета приведёт к росту серых схем на строительном рынке, потому что инвесторам будет невыгодно вкладывать деньги в проект с неизвестной доходностью.