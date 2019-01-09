МТС приобрела облачного провайдера

https://news.ru/storage/news/fdd741c719abd111b4764ffd3f0dcb44/049b4795-436a-4e3c-bc14-7700a36c9081_850.jpg Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Дочерняя компания МТС Vostok Mobile B.V. стала владельцем 100% доли ООО «ИТ-Град 1 Клауд». Об этом говорится в сообщении МТС.

Как следует из сообщения, сумма сделки составила 2,491 млрд рублей. Продавцом стала группа частных инвесторов. ООО «ИТ-Град 1 Клауд» объединяет облачные активы группы компаний «ИТ-Град», которая является одним из крупнейших облачных провайдеров на рынке IaaS (Infrastructure-as-a-Service, инфраструктура как услуга) в России.

Группа компаний «ИТ-Град» с 2008 года развивает облачное направление, предоставляя услуги крупным компаниям под собственным брендом, а малому и среднему бизнесу — под брендом сервис-провайдера 1cloud. Предоставление услуг осуществляется на базе собственного оборудования компании, находящегося в дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Алма-Ате.

Как заявил вице-президент МТС по цифровым бизнес-решениям Валерий Шоржин, компания наращивает своё присутствие на отечественном рынке облачных услуг. По его словам, сегмент IaaS растет на 30% в год и является одним из самых перспективных. В МТС надеются, что сделка позволит повысить эффективность бизнеса провайдера #CloudMTS, а также будет способствовать появлению новых уникальных сервисов для клиентов компании.

Как ранее писал News.ru, оператор МТС запустил с 1 декабря программу продаж смартфонов «по подписке». Она позволит бесплатно менять телефоны раз в год.