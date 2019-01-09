USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent59.31 $ Bitcoin4,057.82 $
МОСКВА-14°C16:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

МТС приобрела облачного провайдера

Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Дочерняя компания МТС Vostok Mobile B.V. стала владельцем 100% доли ООО «ИТ-Град 1 Клауд». Об этом говорится в сообщении МТС.

Как следует из сообщения, сумма сделки составила 2,491 млрд рублей. Продавцом стала группа частных инвесторов. ООО «ИТ-Град 1 Клауд» объединяет облачные активы группы компаний «ИТ-Град», которая является одним из крупнейших облачных провайдеров на рынке IaaS (Infrastructure-as-a-Service, инфраструктура как услуга) в России.

Группа компаний «ИТ-Град» с 2008 года развивает облачное направление, предоставляя услуги крупным компаниям под собственным брендом, а малому и среднему бизнесу — под брендом сервис-провайдера 1cloud. Предоставление услуг осуществляется на базе собственного оборудования компании, находящегося в дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Алма-Ате.

Как заявил вице-президент МТС по цифровым бизнес-решениям Валерий Шоржин, компания наращивает своё присутствие на отечественном рынке облачных услуг. По его словам, сегмент IaaS растет на 30% в год и является одним из самых перспективных. В МТС надеются, что сделка позволит повысить эффективность бизнеса провайдера #CloudMTS, а также будет способствовать появлению новых уникальных сервисов для клиентов компании.

Как ранее писал News.ru, оператор МТС запустил с 1 декабря программу продаж смартфонов «по подписке». Она позволит бесплатно менять телефоны раз в год.


#сделка #мтс #покупка
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
технологии 19:24, 26 декабря 2018
Хакеры атакуют крупные облачные хранилища в 2019 году
технологии 13:48, 29 ноября 2018
МТС запустит возможность бесплатно менять смартфоны
технологии 15:41, 29 августа 2018
МТС отменяет плату за входящие звонки в роуминге
Лента новостей
в мире 16:39
Иран заявил о необходимости срочного ухода США из Сирии
спорт 16:38
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
общество 16:36
В ГД поддержали блокировку сайтов с оскорблениями власти
политика 16:29
Песков: в России не используют людей как пешек
спорт 16:26
Старт для грузовиков в рамках 3-го этапа «Дакара» перенесён
Другие новости
экономика 16:36
Рубль ждёт ослабления
Против него могут сыграть в январе Министерство финансов, ЦБ и нефть
экономика 16:25
ФАС закрыла дело о допуске такси в аэропорты
экономика 15:53
Цены на бензин выросли выше предсказания Путина
экономика 15:28
«ФК Открытие» проведёт ребрендинг отделений Бинбанка
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top