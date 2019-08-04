https://static.news.ru/photo/bebf91f8-b759-11e9-bf03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ разрабатывает законопроект, который повысит в 2020 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2029 года.

В соответствии с действующим законодательством размер минимального размера оплаты труда определяется ежегодно отдельным законом, проект которого вносится на рассмотрение в Госдуму России одновременно с проектом федерального бюджета на очередной период, — передаёт сообщение Минтруда « Парламентская газета ».

На данный момент величина МРОТ равна прожиточному минимуму за второй квартал 2018 года — 11 280 рублей.

В 2020 году МРОТ может составить 12 130 рублей.

Как ранее писал News.ru, данные о прожиточном минимуме для трудоспособных жителей России, которые используются при расчёте минимального размера оплаты труда (МРОТ), не учитывают реальную стоимость жизни.