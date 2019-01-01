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МРОТ на Украине вырос больше, чем в России

Jaap Arriens/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 12% — со $102 до $114, следует из заложенных в госбюджет на 2019 год показателей. При этом, в России МРОТ с 2019 года вырос на 1,048%, или с 11 163 ($160,69) до 11 280 ($162,37) рублей в месяц.

Минимальный прожиточный минимум на одного гражданина Украины составит $68 в месяц, с 1 июля — $71, а с 1 декабря — $74, передаёт РИА Новости.

Минимальная пенсия на Украине вырастет с $55 до $61.

Как писал ранее News.ru, в декабре глава Минсоцполитики страны Андрей Рева заявил, что минимальный порог заработной платы на Украине вырастет на 12,1%. Гражданам страны Киев обещал платить не меньше 4173 гривен в месяц. До этого в России Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей с 1 января 2019 года.


#украина #зарплата #мрот
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