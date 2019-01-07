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МРОТ могут увеличить в два раза

Александр Авилов/АГН «Москва»

экономика [ версия для печати ]

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков рассказал о том, что ранее ФНПР инициировала судебное разбирательство, результатом которого стало процессуальное решение. Согласно ему, все стимулирующие и компенсационные надбавки за особые условия труда и проживания должны начисляться на минимальную зарплату.

«Следующий шаг — внесение поправок в Трудовой кодекс, чтобы в нём было четко прописано», — цитирует Шмакова РГ.

Он отметил, что в минувшем году федерация добилась принятия закона о доведении МРОТ до размера прожиточного минимума, а также его ежегодной индексации. 

«Но сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей», — подчеркнул председатель ФНПР.

Профсоюзы, помимо прочего, планируют добиваться расширения потребительской корзины до размера минимального потребительского бюджета, который составляет 25 тысяч рублей.

Как писал ранее News.ru, минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 12% — со $102 до $114, следует из заложенных в госбюджет на 2019 год показателей. При этом в России МРОТ с 2019 года вырос на 1,048% или с 11 163 ($160,69) до 11 280 ($162,37) рублей в месяц.


#мрот
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