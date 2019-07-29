https://static.news.ru/photo/eb981dec-b201-11e9-b625-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Специалисты Объединённого кредитного бюро составили рейтинг российских регионов, в которых чаще всего берут ипотеку.

Согласно результатам исследования, лидером по объёму ипотечного кредитования стала Москва. В столичном регионе и Подмосковье за второй квартал 2019 года предоставили 29,5 тысячи займов, размер которых составил примерно 124 млрд рублей.

Следом расположился Санкт-Петербург, где показатели ипотечных кредитов достигли 13,8 тысячи на сумму 39,3 млрд рублей.

Третье место заняла Республика Башкортостан, где было выдано девять тысяч займов размером 16,6 млрд рублей.

Также в рейтинг вошли Свердловская область, Татарстан, Краснодарский край, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край и Челябинская область.

Ранее News.ru писал, что заместитель председателя правления Сбербанка Олег Ганеев рассказал, у кого могут возникнуть сложности при оформлении ипотечного кредита.