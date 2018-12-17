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Москва облегчила жизнь столичным бизнесменам

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Московские бизнесмены, владеющие недвижимостью в столице, будут платить налоги по льготным условиям — почти на четверть меньше, чем в остальных регионах России.

С 1 января 2019 года размер взносов должен был составить 2% от кадастровой стоимости имущества, сообщает ТВЦ, но после обращения представителей среднего и крупного предпринимательства к правительству мегаполиса мэрия решила сохранить ставку на уровне 1,6%.

В ноябре 2018-го Совфед одобрил пилотное введение режима налогообложения для самозанятых граждан. Им придётся раскошеливаться на 4% от дохода, а при реализации товаров и услуг через юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ставка налога вырастет до 6%.

Ранее News.ru сообщал о проблемах россиян с выплатами кредитов. Разница между расходами и доходами населения в октябре этого года взлетела по сравнению с аналогичным периодом 2017-го в 56 раз, достигнув 151,8 млрд рублей.


#москва #бизнес
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