Москва облегчила жизнь столичным бизнесменам

https://news.ru/storage/news/e79fb730764c609daafdeb45655704ad/c2ba57c1-7332-4164-94f8-aa7b7a64571f_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Московские бизнесмены, владеющие недвижимостью в столице, будут платить налоги по льготным условиям — почти на четверть меньше, чем в остальных регионах России.

С 1 января 2019 года размер взносов должен был составить 2% от кадастровой стоимости имущества, сообщает ТВЦ, но после обращения представителей среднего и крупного предпринимательства к правительству мегаполиса мэрия решила сохранить ставку на уровне 1,6%.

В ноябре 2018-го Совфед одобрил пилотное введение режима налогообложения для самозанятых граждан. Им придётся раскошеливаться на 4% от дохода, а при реализации товаров и услуг через юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ставка налога вырастет до 6%.

Ранее News.ru сообщал о проблемах россиян с выплатами кредитов. Разница между расходами и доходами населения в октябре этого года взлетела по сравнению с аналогичным периодом 2017-го в 56 раз, достигнув 151,8 млрд рублей.