Москва и Петербург «отвоевали» более четверти российского ВВП

Москва и Санкт-Петербург концентрируют 26,4% экономики всей России. Такие данные представляет замминистра экономического развития Вадим Живулин в ходе Гайдаровского форума в столице.
На Москву приходится 17,6% ВВП России, на Санкт-Петербург — вдвое меньше, 8,8%. В общей сложности это порядка 19,6 трлн рублей, следует из данных Росстата.
Екатеринбург занимает третье место по концепции экономики, следует из данных Живулина. Этот город сосредотачивает 3,6% ВВП страны. Далее следует Воронеж с показателем 2,4%, а замыкает пятёрку лидеров по концепции экономики Самара (2,3% ВВП).
В 2019 году на малый и средний бизнес в экономике РФ придётся доля в 23%. Об этом на совещании у президента рассказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, писал ранее News.ru.