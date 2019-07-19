https://static.news.ru/photo/e01feafa-abf1-11e9-a5a9-fa163e074e61_1024.jpg Министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой Фото: Министерство экономики Республики Беларусь/economy.gov.by

Россия и Белоруссия намерены к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам. Об этом заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.

Мы выработали общие подходы к работе: дорожные карты — к ноябрю, унифицированное законодательство — к середине следующего года, запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года, — сообщил Крутой в эфире телеканала « Беларусь 1 ».

Говоря о единых отраслевых рынках, он пояснил, что речь идёт о нефти и газе, промышленной и сельхозпродукции, а также о транспорте.

Как писал News.ru, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия должны прийти к введению единой валюты. До этого глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что пакет мер по созданию единых условий хозяйствования предприятий двух стран в рамках Союзного государства надо согласовать к декабрю 2019 года.