https://static.news.ru/photo/3ff1c770-a975-11e9-947d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская сторона готова договариваться о продолжении поставок газа европейским партнёрам по украинскому маршруту. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Министр подчеркнул, что условиях договорённостей по данному вопросу должны быть экономически обоснованы и реализуемы на практике, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что в российском кабмине назвали условия сохранения транзита газа через Украину. По словам первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько, поставки топлива по данному маршруту продолжатся после 2019 года в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».