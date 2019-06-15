Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние пять лет реальные доходы населения страны снизились на 10%.
Об этом она рассказала во время своего выступления на конференции «Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства» в Ханты-Мансийске. По её словам, в прошлом году каждый восьмой россиянин имел доходы ниже прожиточного минимума. Омбудсмен подчеркнула, что эта тенденция сохраняется и в 2019 году.
Мы должны это учитывать, — подытожила Москалькова.
Ранее News.ru писал о том, что деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в строительство ветряных станций. С такой идеей компания «Роснано» обратилась в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).