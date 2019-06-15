https://static.news.ru/photo/a27b53c4-8e87-11e9-87c0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что за последние пять лет реальные доходы населения страны снизились на 10%.

Об этом она рассказала во время своего выступления на конференции «Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства» в Ханты-Мансийске. По её словам, в прошлом году каждый восьмой россиянин имел доходы ниже прожиточного минимума. Омбудсмен подчеркнула, что эта тенденция сохраняется и в 2019 году.

Мы должны это учитывать, — подытожила Москалькова.

Ранее News.ru писал о том, что деньги будущих пенсионеров хотят инвестировать в строительство ветряных станций. С такой идеей компания «Роснано» обратилась в Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (АНПФ).