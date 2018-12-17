Курс доллара вырос на 19 копеек

https://news.ru/storage/news/da4b411f42acca3a05c737e958a6ec6d/31e6acb5-be29-4202-9c6e-0fed79a20817_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 18,71 копейки и составил 66,6208 рубля. 14 декабря он был на уровне 66,4337 рубля.

Торги по американской валюте 17 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:16 мск биржевой курс доллара снизился на 16 копеек, составив 66,6 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,72 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,565 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.