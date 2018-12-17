Курс доллара вырос на 19 копеек

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 18,71 копейки и составил 66,6208 рубля. 14 декабря он был на уровне 66,4337 рубля.
Торги по американской валюте 17 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:16 мск биржевой курс доллара снизился на 16 копеек, составив 66,6 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,72 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,565 рубля.
ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.