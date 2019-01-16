Курс доллара снизился на 32 копейки

https://news.ru/storage/news/ebe9ba6416500a6ed94ce472ee9f097f/f632c739-3e16-4bc4-9a62-e22edca54f60_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск снизился на 32,03 копейки и составил 66,7617 рубля. 15 января он был на уровне 67,082 рубля.

Торги по американской валюте 16 января проходят в минусе. По состоянию на 11:28 мск биржевой курс доллара потерял 27,25 копейки, составив 66,6875 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,99 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,66 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.