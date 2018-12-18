Курс доллара вырос на 12 копеек

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 12,46 копейки и составил 66,7454 рубля. 17 декабря он был на уровне 66,6208 рубля.
Торги по американской валюте 18 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:48 мск биржевой курс доллара снизился на 10 копеек, составив 66,60 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,88 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,6125 рубля.
ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.