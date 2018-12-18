Курс доллара вырос на 12 копеек

https://news.ru/storage/news/9ec2513ff273f0109736db9ca0431ad9/27fb8252-648d-4f2c-9cb0-b519d006b463_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 12,46 копейки и составил 66,7454 рубля. 17 декабря он был на уровне 66,6208 рубля.

Торги по американской валюте 18 декабря проходят в минусе. По состоянию на 11:48 мск биржевой курс доллара снизился на 10 копеек, составив 66,60 рубля. На максимуме за доллар предлагали 66,88 рубля, минимальная стоимость сделки составила 66,6125 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.