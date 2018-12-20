Курс доллара вырос на 26 копеек

https://news.ru/storage/news/2d94a49d744987898ff45cc6fb358147/f26278ee-0070-44eb-9d3d-106370c8387a_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Средневзвешенный курс доллара с расчётами «завтра» по состоянию на 11:30 мск увеличился на 25,89 копейки и составил 67,371 рубля. 19 декабря он был на уровне 67,1121 рубля.

Торги по американской валюте 20 декабря проходят в плюсе. По состоянию на 11:25 мск биржевой курс доллара вырос на 3,25 копейки, составив 67,4925 рубля. На максимуме за доллар предлагали 67,51 рубля, минимальная стоимость сделки составила 67,2375 рубля.

ЦБ в 2003 году ввёл официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения. Оно складывается на 11:30 предыдущего торгового дня.