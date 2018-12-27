МосБиржа определилась с графиком торгов в январе

https://news.ru/storage/news/a784f689e712068338466821b9611c8d/92ab1ad3-13b2-46bc-919f-e89a797724e6_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

МосБиржа определилась с графиком работы в январе будущего года. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте торговой площадки.

Как следует из сообщения, 3, 4 и 8 января 2019 года торги будут проводиться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения самих сделок своп.

11 и 14 января 2019 года не будут проводиться торги по инструменту JPYRUB_TOD. 11 января согласно решению Биржи об отмене проведения торгов по согласованию с Клиринговым центром, а 14 января в связи с нерабочим днем в Японии.

21 января 2019 года не проводятся торги по инструментам EURUSD_TOD, EURUSDTDTM, USDRUB_TOD, USD_TODTOM, GBPUSD_TOD, GBPUSDTDTM, USDKZT_TOD, USDKZTTDTM, USDCHF_TOD, USDCHFTDTM, USDCNY_TOD, USDCNYTDTM, USDTRY_TOD, USDTRYTDTM в связи с нерабочим днем в США 21 января 2019 года.

Торги по остальным инструментам будут проводиться в обычном режиме.