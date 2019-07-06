https://static.news.ru/photo/7d766e4e-a000-11e9-ae68-fa163e074e61_1024.jpg Натия Турнава Фото: economygovge/facebook.com

Член комитета Совета Федерации Игорь Морозов поддержал слова грузинского министра Натии Турнавы о пользе нормальных экономических связей с Россией, несмотря на обострение отношений, вызванное беспорядками в Грузии и последовавшей отменой прямого авиасообщения между двумя странами.

Полностью разделяю позицию Министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Чем сильнее экономические связи с Россией, тем лучше живет грузинский народ, — сообщил RT Морозов.

Турнава ранее сделала заявление о важности ведения нормальных экономических отношений со многими государствами, в том числе с РФ. В интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии министр экономики и устойчивого развития также сообщила, что страна не собирается отказываться от торговли с РФ, которая является вторым крупнейшим партнёром в этой сфере после Турции.

Как ранее сообщал News.ru, прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике составит 2 млрд лари (около $710 млн).

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым запретил авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию из-за беспорядков в этой стране.