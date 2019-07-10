https://static.news.ru/photo/6ec2f406-a309-11e9-8436-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Риски в сфере потребительского кредитования РФ возрастают. Об этом заявила вице-президент — старший кредитный эксперт рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова в ходе конференции

Да, действительно, в потребительском кредитовании риски нарастают, но Центральный банк делает всё своевременно, — сказала она.

По мнению агентства, Банк России сможет снизить темпы роста рискового потребкредитования и таким образом предотвратить возможные кризисные явления. Согласно озвученным Ульяновой данным, в настоящее время около 40% новых кредитов выдаются заёмщикам с коэффициентом «платёж к доходу» выше 50%. В то же время ЦБ увеличивает требования к капиталу банков, в результате чего темпы роста потребкредитования значительно замедлились.

Эксперт считает, что, принимая во внимание динамику роста доходов населения РФ, комфортным темпом роста рынка потребительского кредитования были бы 10% вместо текущих 25%.

Как ранее писал News.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин пока не видит «пузыря» на рынке потребительского кредитования. Об этом он заявил, выступая с отчётом перед депутатами Госдумы.