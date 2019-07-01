https://static.news.ru/photo/2c4ee776-9bf0-11e9-8e94-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны, входящие в мониторинговый комитет ОПЕК+, поддержали в ходе заседания продление договорённостей об ограничении добычи нефти ещё на девять месяцев.

Все поддержали девять месяцев, — сообщает агентство ТАСС со ссылкой на участника одной из делегаций.

Второй собеседник подтвердил агентству эту информацию.

Членами мониторингового комитета ОПЕК+ являются Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Ирак, ОАЭ, Алжир и Казахстан.

Соглашение ОПЕК+ на первые шесть месяцев 2019 года предусматривало снижение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из этого объёма на РФ приходилось 228 тысяч баррелей.

Министр энергетики и промышленности ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что трудности на предстоящих переговорах ОПЕК+ о продлении сделки по сокращению добычи нефти не должны возникнуть, писал ранее News.ru.