Лже-молочке указали на дверь

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Продукты с заменителями молочных жиров начнут открыто маркировать

Для производителей молочной продукции настал час Х. Если их товар содержит растительные жиры, с 11 января они должны открыто указывать это на упаковке. Таким образом, покупатель будет видеть реальный состав и делать осознанный выбор в пользу определённых продуктов, отмечает Роскачество.

Согласно техрегламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», 11 января 2019 года истёк 180-дневный срок, отведённый производителям на смену упаковки и оформление новых деклараций на товары с изменёнными названиями и маркировкой. Новые правила подразумевают, что на лицевой стороне упаковки или этикетки должна (на контрастном фоне) располагаться надпись «Содержит растительные масла» размером не менее 3 мм. Кроме того, там не должно быть слов, вводящих покупателя в заблуждение, типа «сметанка», «маслице» или «творожок».

Стремление к прозрачности

Разработанные Минсельхозом РФ поправки с техрегламент были, напомним, приняты в ноябре 2017 года Советом Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), куда входят эксперты из России, Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии. Эти меры, считают в Роскачестве, помогут урегулировать рынок и установить прозрачную схему конкуренции с производителями «традиционной» молочной продукции.

«Полный переход произойдёт ближе к середине 2019 года, когда из оборота выйдут молочные продукты с большим сроком годности; такие как ультрапастеризованное молоко и некоторые виды кисломолочных продуктов», — предположила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По её словам, новые правила маркировки положительно отразятся на добропорядочных производителях, поскольку спрос на качественную «молочку» возрастёт. Речь не идёт об опасности продукции, изготовленной с применением растительных жиров — более того, за рубежом, например, потребление таких продуктов растёт. Но необходимо полное и правдивое информирование потребителя о составе покупаемого им товара, поясняет Саратцева.

«Люди должны сполна знать, что им предлагает производитель. Проблема раскрытия таких данных стоит в России очень остро: сейчас информирование находится на уровне 50-х — 60-х годов прошлого века. Речь идёт о продуктах в целом, а не только о молочных с содержанием растительных жиров. Стандарты низкие, отсутствуют требования к цветам, к читаемости текста. В итоге потребители покупают непонятно что, не имея возможности выбирать полезную продукцию», — рассуждает в комментарии для News.ru председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Без контроля никуда

Крайне важно, отмечает он, чтобы все устанавливаемые нормы подкреплялись соответствующим надзором. Производители легко могут обходить эти требования в условиях, когда надзорные органы РФ лишены законодательной возможности проводить плановые и внеплановые проверки без уведомления проверяемого. Кроме того, продолжает Янин, российские надзорные органы недофинансированы, их сотрудники не обеспечены должными зарплатами. Всё это снижает эффективность любого регулирования.

Zamir Usmanov/Global Look Press

«Новые нормы могут остаться на бумаге. Если недобросовестный производитель понимает, что за их исполнением не следят, что вероятность вывести его на чистую воду меньше 1%, он будет работать по-старому, используя привычное сырьё и ничего не указывая на упаковке или этикетке», — говорит собеседник News.ru.

По его словам, поскольку доходы населения продолжают падать, производители по-прежнему будут стараться максимально удешевлять продукцию. Разумеется, не в убыток себе.

Нужно ужесточать штрафные санкции

Изменение техрегламента не решит проблему фальсификата, убеждена директор по связям с общественностью и госорганами Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Мария Жебит. Недобросовестным производителям всё равно, какой закон нарушать, требования какой маркировки игнорировать. Необходимо увеличивать штрафные санкции, чётко определить понятие «фальсификат», а главное — жёстко контролировать соблюдение новых правил.

«Думаю, найдётся большое количество нарушителей, которые не захотят делать заведомо невыгодную упаковку», — предполагает Мария Жебит.

По утверждению Роскачества, замена животных жиров растительными в молочной продукции не носит массовый характер. Так, согласно одному из проведённых ведомством исследований, из 82 торговых марок сливочного масла «грязными» оказались десять, из 36 марок кефира — четыре, из 90 марок мороженого — два, из 50 марок сметаны — одна.