Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что Москва будет поставлять Кишинёву топливо по льготной цене.
Политик пояснил, что речь идёт о дисконте на четыре–пять месяцев до конца года. Додон планирует обсудить этот вариант с российским руководством до середины августа, сообщает «
Как писал News.ru ранее, руководитель газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что компания готовится к возможным перебоям в транзите газа из России. По его словам, они могут начаться в первом квартале 2020 года.