https://static.news.ru/photo/b1571a82-9e03-11e9-ab19-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Молдавии Игорь Додон выразил надежду, что Москва будет поставлять Кишинёву топливо по льготной цене.

Политик пояснил, что речь идёт о дисконте на четыре–пять месяцев до конца года. Додон планирует обсудить этот вариант с российским руководством до середины августа, сообщает « Коммерсант ».

Как писал News.ru ранее, руководитель газового дивизиона «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что компания готовится к возможным перебоям в транзите газа из России. По его словам, они могут начаться в первом квартале 2020 года.