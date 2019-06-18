https://static.news.ru/photo/7875ca38-9246-11e9-a4c4-fa163e074e61_1024.jpg Федерика Могерини Фото: Thierry Roge/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что европейский продовольственный сектор оправился от российских контрсанкций. По её словам, они оказали на европейскую экономику сдержанное влияние.

Продовольственный экспорт Евросоюза показал незаурядную устойчивость, а производители продуктов смогли найти альтернативные рынки сбыта. Об этом говорится в ответе Могерини на запрос депутата Европарламента.

При этом глава европейской дипломатии не стала называть точные данные ущерба, нанесённого российскими контрсанкциями. Она лишь привела общую цифру агропродовольственного экспорта Евросоюза. По итогам 2018 года он составил €137,4 млрд. Если его сравнить с досанкционным 2013 годом, то экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов в третьи страны вырос на 14,6%.

Ранее News.ru сообщал, что проведённый в Финляндии социологический опрос показал, что свыше 40% населения готовы были бы отменить санкции Евросоюза против России, если будут отменены и контрсанкции в отношении ЕС. По мнению главы финского Института внешней политики Тейи Тииликайнен, многие в стране уже не помнят причин введения санкций в отношении России или не верят в их эффективность.