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Данные торгов свидетельствуют о том, что цены на нефть в четверг утром пошли на спад на фоне данных по запасам сырья в США.

Цена сентябрьских фьючерсов на смесь Brent снизилась на 0,55%, до $63,47 за баррель, августовских фьючерсов WTI — на 0,49%, до $57,06 за баррель.

Аналитики ожидали снижения американских запасов нефти на 3 млн баррелей, но Министерство энергетики США сообщило в среду, что запасы уменьшились лишь на 1,1 млн баррелей при росте добычи за период на 100 тысяч баррелей, сообщает РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, страны ОПЕК+ проголосовали за присоединение к решению ОПЕК о продлении сделки по сокращению нефтедобычи. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.