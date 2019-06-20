https://static.news.ru/photo/9b95c292-9337-11e9-a226-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 王迎/Xinhua/Global Look Press

Мировые цены на нефть 20 июня резко начали идти вверх, темпы роста увеличились с 1,5% до 3%.

Согласно данным торгов, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 3,02%, достигая $63,7. Цена августовских фьючерсов на топливо марки WTI росла на 3,08%, до $55,62 за баррель.

Эксперты связывают это событие с геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке и со снижением запасов сырья в США, передаёт ПРАЙМ .

Ранее News.ru писал, что Управление энергетической информации США (EIA US) сообщило о замедлении роста добычи сланцевой нефти. Однако она продолжит увеличиваться благодаря большому числу неосвоенных скважин.