Мировые цены на нефть 20 июня резко начали идти вверх, темпы роста увеличились с 1,5% до 3%.
Согласно данным торгов, стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 3,02%, достигая $63,7. Цена августовских фьючерсов на топливо марки WTI росла на 3,08%, до $55,62 за баррель.
Эксперты связывают это событие с геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке и со снижением запасов сырья в США, передаёт
Ранее News.ru писал, что Управление энергетической информации США (EIA US) сообщило о замедлении роста добычи сланцевой нефти. Однако она продолжит увеличиваться благодаря большому числу неосвоенных скважин.