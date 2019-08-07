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Стоимость нефти на мировых рынках стремительно растёт в начале торгов после падения на 5% накануне.

По данным на 8:15 мск, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре взлетели на 3,02% и составили $57,93 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть WTI также выросла на 3,23% — до $52,74 за баррель.

В среду, 7 августа, цены на чёрное золото обвалились на фоне слабой статистики по США, а также опасений, вызванных торговым конфликтом Вашингтона и Пхеньяна.

Ранее News.ru писал о том, что управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2019 году до 12,27 млн баррелей в сутки (минус 90 тысяч баррелей). Прогноз на 2020 год остался прежним.